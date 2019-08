Milan, Paquetá alza l'asticella: "L'obiettivo dev'essere il 1° posto"

Il brasiliano Paquetá non pone limiti al nuovo Milan di Giampaolo: "Dobbiamo puntare in alto, non dobbiamo più accontentarci del 4° o del 2° posto".

Seconda stagione in per il brasiliano del Lucas Paquetá, approdato in rossonero lo scorso gennaio. L'ex Flamengo, intervistato in esclusiva da 'Sky Sport', crede nel percorso di crescita della squadra milanese e nel lavoro del nuovo allenatore Marco Giampaolo e non pone ai limiti agli obiettivi stagionali.

"Ad oggi la squadra ha grandi giocatori e ha conquistato grandi risultati. Meritiamo la , dobbiamo tornare a vincerla giocando bene a calcio. Dobbiamo puntare in alto, non dobbiamo accontentarci del 4° o del 2° posto. Il nostro obiettivo deve essere il 1° posto. La ? È una grande squadra, ha giocatori fra i più importanti al Mondo, come Cristiano Ronaldo".

Dopo l'esordio con Gennaro Gattuso, quest'anno il brasiliano proverà a crescere ulteriormente con gli insegnamenti del nuovo tecnico Marco Giampaolo.

"Gattuso è stata una persona che mi ha insegnato molto. È ed è stato un giocatore di grande conquiste. Come allenatore mi ha aiutato molto ad adattarmi, insegnandomi molte cose. Giampaolo per me è un professore. Ha nuove idee ed è preciso nel trasmetterle. Ha modificato il modo di giocare nel modo e nella forma, sia in attacco che in difesa. È attento a tutto e questo ci permette di giocare bene".

Il centrocampista offensivo brasiliano ha quindi rivelato il suo rapporto speciale con San Siro, che potrebbe essere abbattuto per costruire un nuovo stadio di proprietà.

"Giocare a San Siro è un'emozione enorme. Quando vedevo giocare il mio idolo Kakà pensavo a quanto fosse bello. Quando vedevo i giocatori lì dentro, mi immaginavo anche io lì. Era sempre una grande emozione. Giocare a San Siro è incredibile, spero di entrarci ancora tante altre volte".

Nei primi mesi in rossonero Paquetá ha collezionato 17 presenze e un goal, statistiche che il giocatore ex Flamengo pensa di poter migliorare.

"Tutti i giocatori passati per il Milan sono stati grandi lavoratori. Spero di fare un po' del loro lavoro per diventare un vincente con questa maglia. Il Milan è un grande club, conosciuto in tutto il Mondo. In è un punto di riferimento. Chi gioca al Milan è un campione. È una squadra che ha vinto sette Champions League".

Le note dolenti arrivano al momento con la lingua italiana.

"Ho ancora qualche difficoltà, anche se ora lo capisco. Sto continuando a studiare la lingua, per parlarla e capirla meglio. Un saluto a tutti i tifosi del Milan (parlando in Italiano, ndr), prometto una bella stagione".