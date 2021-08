Milan-Panathinaikos dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan di pioli giocherà un'amichevole contro il Panathinaikos: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Data: 14 agosto 2021

Orario: 20.30

Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Il Milan prosegue con le sue amichevoli contro importanti squadre europee, per riabituarsi al livello della Champions League. Il prossimo avversario dei rossoneri sarà il Panathinaikos, tra i club più importanti del campionato greco.

La formazione allenata da Stefano Pioli viene da un pareggio per 0-0 contro il Real Madrid , sul quale ha inciso pesantemente il rigore parato da Maignan a Bale nel corso del primo tempo.

Parallelamente al programma delle amichevoli, i rossoneri si stanno muovendo sul mercato. Il prossimo colpo potrebbe essere Alessandro Florenzi , per il quale la trattativa con la Roma è in fase conclusiva .

Il Panathinaikos viene da un campionato non certo esaltante, con una regular season chiusa al quinto posto così come nella seconda e decisiva fase per assegnare il titolo.

In questo articolo troverete tutte le informazioni più importanti relative a Milan-Panathinaikos: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino a dei consigli su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO MILAN-PANATHINAIKOS

Milan-Panathinaikos è in programma sabato 14 agosto, allo stadio Nereo Rocco di Triestina. L'inizio della sfida è fissato per le ore 20.30.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva la partita tra Milan e Panathinaikos. I canali dedicati al match tra la formazione rossonera e quella greca sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e il numero 251 del satellite.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in streaming su Sky Go , applicazione gratuita e disponibile per pc smartphone e tablet. Un'altra possibilità è data da NOW , servizio on demand di Sky che - tramite specifici pacchetti - propone il meglio dell'emittente satellitare.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli

PANATHINAIKOS (3-4-3): Dioudis; Kotsiras, Juankar, Velez; Mauricio, Perez, Villafanez, Tzavidas; Chatzigiovannis, C. Lopez, N'Gbakoto. A. Jovanovic