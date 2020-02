Milan, ora è ufficiale: Gabbia rinnova fino al 2024

Il 2020 di Matteo Gabbia è iniziato nel migliore dei modi: prima l'esordio con la maglia del in , club in cui è cresciuto, poi il rinnovo di contratto. È ufficiale il suo prolungamento fino al 2024.

