L'Italia si ferma. A distanza di cinque anni dall'ultima volta, lo Scudetto verrà assegnato all'ultima giornata di uno dei campionati di Serie A più incerti degli ultimi vent'anni.

A contenderselo ci saranno Milan e Inter che si presentano agli ultimi novanta minuti della stagione con i rossoneri in testa alla classifica e con due punti di vantaggio sui concittadini.

Alla squadra di Stefano Pioli, dunque, basterà un pareggio in casa del Sassuolo per laurearsi Campione d'Italia, mentre all'Inter di Inzaghi servirà battere la Sampdoria e sperare in un crollo del Diavolo in terra emiliana.

Segui Sassuolo-Milan, Inter-Sampdoria e la festa Scudetto in diretta streaming su DAZN

Al termine delle due sfide, che si giocheranno in contemporanea, si terrà la cerimonia di premiazione con consegna del trofeo e la conseguente festa Scudetto.

Come confermato in una nota ufficiale dalla Lega Serie A, sarà il verdetto dei campi a stabilire il luogo della cerimonia: in caso di Scudetto al Milan, la consegna del trofeo Scudetto avverrà direttamente sul prato del 'Mapei Stadium' al termine della gara con il Sassuolo.

In caso di trionfo Inter, invece, avverrà lo stesso rituale ma sul rettangolo verde di San Siro una volta conclusa la gara con la Sampdoria.

SASSUOLO-MILAN E INTER-SAMPDORIA: DATA E ORARIO

Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria si giocheranno domenica 22 maggio 2022 rispettivamente al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia e allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Il calcio d'inizio è stato fissato per entrambe le gare alle ore 18. Scelta necessaria al fine di garantire la contemporaneità nel duello a distanza che vale lo Scudetto.

PREMIAZIONE E FESTA SCUDETTO: DIRETTA TV E STREAMING

La festa Scudetto, sia che si terrà a Reggio Emilia o a Milano, verrà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà necessario - previo abbonamento - scaricare l'applicazione su ogni smart tv. L'app è fruibile anche attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). Chi non possiede smart tv, potrà ricorrere all'utilizzo di dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION BOX e Google Chromecast.

Nonostante i due match siano esclusiva di DAZN, la festa Scudetto verrà comunque tramsessa anche da Sky.

L'articolo prosegue qui sotto

Sempre grazie a DAZN sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming: basterà collegarsi con pc o notebook al sito ufficiale o, in alternativa, scaricare l'applicazione dedicata per smartphone e tablet e compatibile con i sistemi iOS e Android.

Gli abbonati a Sky, invece, potranno appoggiarsi a Sky Go, scaricabile su pc, smartphone oppure tablet.

Infine si potrà ricorrere anche a NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il ticket 'Sport' sarà possibile selezionare l'evento dalla programmazione.