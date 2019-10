Milan, i numeri inchiodano Giampaolo: la peggior media punti degli ultimi cinque anni

Il Milan di Giampaolo ha la peggior media punti degli ultimi cinque anni: solo 1,29 a partita. Il migliore è stato Gattuso con 1,79 punti.

Sono ore decisive in casa dove la posizione di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera sembra ormai compromessa. Un esonero sicuramente veloce dato che sono passate solo sette giornate di campionato ma i numeri, al momento, inchiodano il tecnico.

Il Milan di Giampaolo infatti ha la media punti peggiore degli ultimi cinque anni: appena 1,29 in 7 gare, appunto. Poco meglio di lui aveva fatto Brocchi che nel finale della stagione 2016/17 aveva raccolto una media di 1,33 punti in 6 partite.

Media bassa anche quella di Filippo Inzaghi, che nelle 38 partite da allenatore del Milan aveva fatto registrare una media di 1,37 punti.

La media migliore degli ultimi cinque anni è invece quella di Gennaro Gattuso, che in 61 partite ha conquistato 1,79 punti a gara. Dietro di lui ci sono Vincenzo Montella (1,60 punti a partita in 52 gare) e Sinisa Mihajlovic (1,53 punti in 32 partite).

Tutti comunque avevano fatto meglio di Marco Giampaolo. Ecco perché il Milan sembra aver già decisivo di voltare pagina e ripartire da un un tecnico più esperto come Luciano Spalletti.