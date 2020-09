Milan-Novara dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Amichevole di preparazione per il Milan, che affronterà il Novara: qui tutte le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

MILAN-NOVARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Novara

• Data: 2 settembre 2020

• Orario: 17.00

• Canale TV: Milan TV/Sky

• Streaming: SkyGo/DAZN

Prima amichevole per il Milan, almeno di un certo livello, in vista della preparazione alla prossima e ai preliminari di Europa League. La squadra di Stefano Pioli se la vedrà contro il Novara, squadra che milita nella Serie C.

Sarà un banco di prova comunque importante per i rossoneri, per capire l'attuale stato di forma della squadra e per cominciare a rodare nuovamente i meccanismi che alla fine della scorsa stagione filavano perfettamente.

Sarà la prima amichevole di una piccola serie, che porterà il Milan a giocare poi contro il Monza e contro il Vicenza nella terza amichevole nel giro di poco più di una settimana.

Tutto su Milan-Novara: dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MILAN-NOVARA

L'amichevole tra Milan e Novara si giocherà mercoledì 2 settembre alle ore 17 del pomeriggio. Si giocherà a Milanello, ovvero nel centro sportivo del Diavolo.

C'è più di un modo per guardare in televisione la partita tra Milan e Novara. La gara sarà trasmessa da Milan TV, canale ufficiale rossonero. Quindi si potrà vedere sul canale 230 di Sky, per chi avesse l'abbonamento a Milan TV. Oppure la partita potrà essere vista su DAZN, in televisione, attraverso l'applicazione apposita scaricabile su una smart o grazie all'ausilio di supporti come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa è possibile utilizzare l'app di DAZN sulle console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Milan-Novara sarà visibile anche in grazie alla paittaforma di SKyGo, sempre se si è in possesso dell'abbonamento a Milan TV. Oppure su DAZN, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma da computer, oppure scaricando l'applicazione da smartphone e tablet.