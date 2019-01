Milan: news calciomercato - Tielemans nuovo obiettivo

È Youri Tielemans il nuovo profilo sondato dal Milan per il centrocampo, sfumato Fabregas che approderà proprio al Monaco in cui milita il belga ex Anderlecht. Piace anche il compagno di squadra Ait Bennasser , anch'egli a rischio panchina dopo l'arrivo dello spagnolo. Trattativa chiudibile soltanto in prestito con diritto di riscatto, discorso valido anche per le opzioni Duncan e Sensi del Sassuolo.

Beijing e Tianjin hanno messo nel mirino Franck Kessiè per la prossima stagione: sul piatto dieci milioni di ingaggio. Molto dipenderà dagli acquisti rossoneri nel calciomercato invernale ed estivo.

Il Milan si è rivolto alla Fifa per il mancato pagamento, da parte del Trabzonspor , della tassa di trasferimento per José Sosa e Juraj Kucka , acquistati dai rossoneri nell'estate 2019. Il club turco dovrà corrispondere 13 milioni di euro ai rossoneri.