Milan: news calciomercato - Il fratello di Higuain vola a Londra

Nicolas Higuain, fratello procuratore dell'atttaccante del Milan Gonzalo Higuain, è a Londra in attesa delle mosse del Chelsea. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il fratello del PIpita starebbe aspettando una proposta da parte dei Blues, i quali sarebbero al momento fermi. Higuain rischia di diventare un caso per il Milan.

Lucas Paquetà al Milan, il fratello Matheus Paquetà al Monza. Non è soltanto il classe 1997 nuovo numero 39 rossonero a essere sbarcato in Italia, ma anche il fratello: secondo 'Ansa' rimarrà in prova per un periodo nella squadra di Berlusconi.