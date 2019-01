Milan: news calciomercato - Higuain verso la permanenza

Il Chelsea è disposto a prendere Higuain solo in prestito fino al termine della stagione: una proposta che non va bene né al Milan, né soprattutto alla Juventus. Al momento quindi l'opzione più probabile è la permanenza in rossonero.

Maxwel Cornet , attaccante esterno classe '96 i proprietà del Lione , è il nome nuovo sul taccuino del Milan : lo riferisce 'L'Equipe', spiegando come sul talento dei francesi ci sia anche il Watford, pronto ad investire 20 milioni.

Il Lipsia continua ad insistere per Hakan Calhanoglu . Il club tedesco, dopo un primo sondaggio, ha deciso di bussare nuovamente alla porta del Milan. Il centrocampista è un giocatore incedibile per Gattuso, a fronte di un’offerta sostanziosa però i meneghini potrebbero optare per un addio.