DUNCAN RIMANE OBIETTIVO CONCRETO DEL MILAN

Il Sassuolo valuta l'ex interista Duncan secondo il Milan, ma i rossoneri potrebbero inserire una contropartita per alleggerire il prezzo del centrocampista: il giovane portiere Plizzari piace infatti tantissimo alla squadra neroverde. Chiuso da Donnarumma, difficilmente rimarrà.

Il capitano del Milan, che si sta già allenando da solo a Milanello, è seguito da diverse squadre di Serie A. A Prandelli piacerebbe molto averlo a disposizione per il suo Genoa.

La società cinese, tramite un comunicato, ha fatto sapere di non essere interessata all'acquisizione del giocatore del Milan. Sfuma così un affare da 9 milioni di euro.

Il Milan, dopo l'arrivo di Lucas Paquetà, vuole regalare ai tifosi e a Gattuso un centrocampista. Si è aggiunto un nome alla lista della spesa di Leonardo, quello di Dendoncker del Wolverhampton. Arrivato in estate sotto grandi aspettative, ha giocato solo due partite ed è scomparso dalle scelte del tecnico. I rossoneri lo vogliono in prestito con diritto di riscatto.

Manolo Gabbiadini rischia di sfumare: l'attaccante del Southampton , cercato anche dal Milan , potrebbe tornare in Italia, ma non in rossonero. Secondo 'Sky Sport' la Sampdoria starebbe preparando un offerta per arrivare al classe 1991 bergamasco.

La FIFA è riuscita a sbloccare la situazione, il Trabzonspor ha finalmente effettuato il bonifico di 12 milioni di euro ai rossoneri relativo alle cessioni di Kucka e Josè Sosa .