Milan: news calciomercato - Carrasco verso l'Arsenal

Le ultime notizie e tutte le trattative di calciomercato sul Milan.

Calciomercato Milan : le ultimissime notizie su trattative, acquisti e cessioni.

MILAN-CARRASCO COMPLICATO, C'E' L'ARSENAL

Difficile per il Milan strappare Carrasco al Dalian Yifang. Il giocatore belga sembra infatti intenzionato a tornare in Europa solo per vesitre la maglia dell'Arsenal e proprio a questo proposito ci sarebbe stato un incontro tra le parti nelle ultime ore.

Il Milan deve ancora decidere se esercitare il diritto di riscatto per Gonzalo Higuain che costerebbe 36 milioni di euro, tra le possibili alternative c'è l'acquisto di Piatek. I rossoneri hanno avviato i contatti col Genoa che però chiede 60 milioni di euro. Sul giocatore anche Napoli, Inter e Juventus.