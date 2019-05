Milan, nessun contatto con Di Francesco: "Massima fiducia a Gattuso"

L'ultima sofferta vittoria contro il ha donato nuove speranze di Champions al , che si gioca tutto in queste ultime tre giornate. Ottimista il presidente Paolo Scaroni, che ha rinnovato la fiducia a Rino Gattuso e a tutta la dirigenza.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', Leonardo ha inoltre smentito le voci di un possibile contatto tra la dirigenza rossonera ed Eusebio Di Francesco, più volte accostato alla panchina del Diavolo nelle ultime settimane in vista della prossima stagione.

Intervenuto ai microfoni dell''ANSA', il patron Scaroni ha riportato serenità nell'ambiente in vista delle ultime partite:

Il presidente rossonero si mostra fiducioso sul traguardo del quarto posto, occupato attualmente dalla lanciatissima di Gasperini:

"Lunedì sera contro il Bologna a San Siro ho visto segnali positivi dalla squadra, ha sofferto, lottato, ed è rimasta in partita nonostante le difficoltà. Nonostante tutto, siamo a tre punti dalla , quindi sono fiducioso per questo finale di campionato. Ci saranno sfide non facili, ma per le quali so che tutto il club sta lavorando con impegno per conseguire il massimo risultato possibile".