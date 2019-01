Milan-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan ospita il Napoli nell'anticipo serale della 21ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Milan di Gennaro Gattuso sfida il Napoli di Carlo Ancelotti nell'anticipo serale del sabato della 21ª giornata di Serie A. I milanesi sono quarti con 34 punti frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, mentre i partenopei occupano il 2° posto dietro la Juventus capolista con 47 punti e un cammino di 15 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Milan-Napoli è solo su DAZN: clicca qui e attiva il mese gratuito

Il 'Pipita' Gonzalo Higuain, appena ceduto al Chelsea, è il miglior marcatore stagionale dei rossoneri in campionato con 6 reti, l'attaccante polacco Arkadiusz Milik è invece il giocatore più prolifico fra gli azzurri con 11 reti in 17 presenze. Il Milan è reduce da un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, il Napoli ha collezionato invece una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli si giocherà sabato 26 gennaio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano. Sarà il 142° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN TV E STREAMING

La partita Milan-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Gattuso ritrova gli squalificati Caldara e Romagnoli in difesa, e Kessié a centrocampo. Stop per Zapata, infortunatosi nella gara contro il Genoa, il cui infortunio si somma a quelli di Biglia, Bonaventura e Caldara. In mediana sarà confermato Paquetà, autore di una prova positiva nella vittoria col Genoa. Nel tridente offensivo dovrebbero essere Suso e Borini ad agire ai lati del centravanti Cutrone, con Calhanoglu destinato alla panchina.

Ancelotti prova a recuperare Hamsik, unico indisponibile fra gli azzurri, e ritroverà dopo la squalifica Koulibaly al centro della difesa, Allan a centrocampo e Insigne in attacco. Sulle ali saranno confermati Callejòn a destra e Fabian Ruiz a sinistra, mentre con ogni probabilità la coppia d'attacco sarà composta da Insigne e Milik, con Mertens pronto a subentrare. Qualche dubbio per chi ricoprirà il ruolo di terzino destro, con Hysaj che insidia Malcuit.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Borini.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejòn, Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.