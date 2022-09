Milan-Napoli, pagelle, migliori e peggiori: Meret strepitoso, Simeone determinante

Prestazione da applausi del portiere azzurro, provvidenziale su Giroud e Messias. Male Dest tra i rossoneri, Giroud una garanzia.

I MIGLIORI

Se il Napoli esce da San Siro coi tre punti in tasca tanto merito va ad Alex Meret, capace con due parate da campione (una su Giroud nel primo tempo e l'altra su Messias nella ripresa) di sbarrare la porta al Milan; la firma sul tabellino resta quella del Cholito Simeone, perfettamente calato nel ruolo di super-sub: come contro il Liverpool, un'altra notte magica.

I PEGGIORI

Il cambio Calabria-Dest si rivela una delle chiavi del match: seppur ammonito il capitano rossonero aveva contenuto Kvaratskhelia nel primo tempo, mentre l'ingenuità dell'ex Barcellona ha inevitabilmente indirizzato la partita. Male anche Saelemaekers, il meno in palla dei trequartisti rossoneri: serviva molto di più per cercare di non far rimpiangere Leao...

LE PAGELLE DI MILAN-NAPOLI

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 6 - Praticamente mai chiamato in causa per larghi tratti della partita, non può nulla sul colpo di testa precisissimo di Simeone.

CALABRIA 6,5 - Tra i migliori nel primo tempo, contiene Kvaratskhelia ma incappa in un giallo nel finale che spinge Pioli a cambiarlo all'intervallo per non rischiare.

KJAER 6 - Ammonito in avvio per un fallo su Kvara, come Calabria resta negli spogliatoi per precauzione.

TOMORI 5,5 - Perde Simeone in marcatura in occasione del goal-partita, errore che pesa.

HERNANDEZ 6,5 - Il solito treno sul binario di sinistra, serve l'assist a Giroud e si fa sempre notare nei suoi inserimenti.

BENNACER 6,5 - Punto di riferimento assoluto del centrocampo rossonero, morde le caviglie avversarie e cuce con maestria.

TONALI 6 - Nel primo tempo pressa anche gli steward, nella ripresa cala d'intensità.

SAELEMAEKERS 5 - Non riesce a ripetere le ottime prestazioni offerte in Champions.

DE KETELAERE 6 - Vede cose che altri non vedono, ha bisogno di un goal per sbloccarsi anche mentalmente.

KRUNIC 6 - Pioli lo mette dappertutto, lui risponde sempre presente.

GIROUD 7 - Rimasto da solo a tirare la carretta in attacco, si conferma ancora una volta uomo delle grandi occasioni.

DEST 5 - Entra e commette subito un'ingenuità pesante in occasione del rigore, errore che sembra condizionarlo per il resto della frazione.

KALULU 6 - Non commette sbavature in difesa, resta l'amaro per quel pallone sparato contro la traversa nel finale.

MESSIAS 6 - Al primo pallone si rende subito pericoloso ma non riesce ad incidere sul match.

BRAHIM DIAZ 6 - La volontà non gli manca, ce la mette tutta per creare scompiglio ma, come Messias, non cambia le sorti del match.

ADLI sv

PAGELLE NAPOLI

MERET 7,5 - Ancora una notte da protagonista, ancora una dimostrazione del valore di un portiere troppo spesso messo in discussione.

DI LORENZO 6,5 - Prova a contenere con esperienza Theo quando arriva dalle sue parti, serata di grande applicazione difensiva.

RRAHMANI 6 - Giroud è un cliente scomodo, lui cerca di far ricorso a ogni arma possibile per limitare il francese.

KIM 6,5 - Ha personalità, fisico e coraggio nelle scelte: partita di ottimo livello.

MARIO RUI 7 - Il pallone regalato a Simeone vale una partita, bene anche in fase difensiva.

ANGUISSA 6,5 - Cresce alla distanza e si fa sentire quando c'è da buttare il cuore oltre l'ostacolo, presenza fondamentale per il centrocampo azzurro.

LOBOTKA 6,5 - Sempre estremamente preciso nel breve, soffre un pò l'aggressività del Milan nel primo tempo ma riesce a non perdere la bussola.

ZIELINSKI 5,5 - Non una delle migliori prestazioni stagionali del polacco, che di solito a San Siro si esalta. Stavolta resta in penombra.

POLITANO 6,5 - Ha il merito di trasformare il rigore con coraggio e un pizzico di fortuna, non poco considerando la posta in palio.

RASPADORI 5,5 - Il ruolo di nove non sembra esaltarne le caratteristiche, resta intrappolato tra i centrali rossoneri.

KVARATSKHELIA 6,5 - Quando si accende sa far male, meno scintillante che in altre occasioni ma pur sempre decisivo come in occasione del rigore conquistato.

ZERBIN 6 - Lotta con grande agonismo, sacrificandosi in fase difensiva.

SIMEONE 7 - Il goal è frutto di caparbietà, determinazione, senso del goal: il Cholito si sta dimostrando molto più che un'alternativa per Spalletti.

ELMAS, NDOMBELE, OLIVERA sv

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6,5 (46' Dest 5), Kjaer 6 (46' Kalulu 6), Tomori 5,5, Theo Hernandez 6,5; Tonali 6, Bennacer 6,5; Saelemaekers 5 (66' Messias 6), De Ketelaere 6 (82' Adli sv), Krunic 6 (66' Brahim Diaz 5,5); Giroud 7. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret 7,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Kim 6, Mario Rui 7 (91' Olivera sv); Anguissa 6,5, Lobotka 6,5, Zielinski 5,5 (87' Elmas sv); Politano 6,5 (66' Zerbin 6), Raspadori 5,5 (66' Simeone 7), Kvaratskhelia 6,5 (87' Ndombele sv). All. Domenghini