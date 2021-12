Milan-Napoli, le pagelle: Zielinski il faro, Tomori e Rrahmani da applausi, male Diaz

MILAN

MAIGNAN 6 - Un goal subito a freddo, poi solo ordinaria amministrazione.

FLORENZI 6,5 - Tra i migliori finchè la spia della benzina non si è accesa, sfiora un goal da cineteca. (KALULU sv)

TOMORI 7 - Il recupero miracoloso su Petagna vale come un goal, una certezza per Pioli.

ROMAGNOLI 6,5 - Deve metterci il fisico per contrastare Petagna, intelligente in diverse letture difensive.

BALLO-TOURE 5 - Le vie del mercato sono spesso misteriose, si dimostra ancora una volta non all'altezza della situazione.

TONALI 5,5 - La disattenzione in occasione del goal di Elmas è pesante, meno a fuoco rispetto ai suoi livelli abituali in questa stagione. (77' BENNACER sv)

KESSIE 5,5 - Altra serata macchiata da troppi errori per l'ivoriano, privato anche della gioia del goal nel finale.

MESSIAS 5,5 - Vuole rendersi pericoloso ma pecca di precisione, risultando fin troppo individualista in alcune scelte di gioco. (79' CASTILLEJO sv)

DIAZ 5 - Continua il momento no dello spagnolo, assolutamente impalpabile. (63' GIROUD 6 - Pochi palloni giocabili per il francese, la cui sola presenza però contribuisce a rendere il Milan più temibile davanti)

KRUNIC 5 - Meno dinamismo del solito, pochissima qualità. (63' SAELEMAEKERS 6 - Il più attivo tra i trequartisti rossoneri, avrebbe meritato forse un minutaggio maggiore).

IBRAHIMOVIC 5,5 - Stavolta neanche lui riesce a togliere le castagne dal fuoco per il Milan, ci prova in un paio di occasioni ma senza fortuna.

NAPOLI

OSPINA 6,5 - Risponde presente ogni qual volta viene chiamato in causa, infonde sicurezza al reparto.

MALCUIT 6 - Strappa la sufficienza pur senza brillare, si vede pochissimo in avanti.

RRAHMANI 7 - Vince il duello con Ibrahimovic, senza Koulibaly è lui a tenere in piedi la difesa.

JUAN JESUS 7 - Prova esemplare del brasiliano, senza sbavature.

DI LORENZO 6 - Un po' in difficoltà su qualche iniziativa di Messias,ma si conferma jolly prezioso per Spalletti.

ANGUISSA 5,5 - Non è al top e si vede, decisamente lontano dai livelli raggiunti nella prima parte della stagione.

DEMME 6 - Spalletti gli chiede filtro e regia, bene più nel primo dei due compiti. (54' LOBOTKA 6,5 - Aggiunge ulteriore sostanza e corsa al centrocampo, aggiungendo anche fosforo)

LOZANO 5,5 - Vivace ma inconcludente, fastidioso ma sciupone. (77' POLITANO sv)

ZIELINSKI 7 - Indubbiamente il giocatore di maggior qualità in campo per il Napoli, è lui ad accendere la luce e a dare il via a tutte le occasioni più pericolose. (77' OUNAS sv)

ELMAS 6,5 - Ha il merito di trovare il goal-partita e di farsi apprezzare anche in fase difensiva. (86' GHOULAM sv)

PETAGNA 6 - Il suo lavoro spalle alla porta viene spesso sottovalutato, ha però sulla coscienza un'occasione colossale, cancellata da un recupero fenomenale di Tomori. (78' MERTENS sv)