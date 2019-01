Milan-Napoli, le pagelle: Piatek devastante, Milik non punge mai

Milan lanciato da Piatek, che vive una serata da sogno, e da un super Bakayoko. Nel Napoli, tradito dalla difesa, Insigne ci prova ma è fumoso.

MILAN

A cura di Simone Gambino

DONNARUMMA 7: Ancora una prestazione di grande spessore contro il Napoli, avversario contro cui sembra esaltarsi.

ABATE 6: Gattuso gli chiede di presidiare la fascia senza scoprire il fianco, partita prettamente difensiva.

MUSACCHIO 6.5: Altra prova di sostanza dell’argentino, che senza badare troppo alla forma si dimostra sempre efficace.

ROMAGNOLI 6.5: Cancella Milik in marcatura, si fa trovare sempre ben posizionato in area.

LAXALT 6.5: In campo da titolare a due mesi di distanza dall’ultima presenza dal primo minuto, ha il merito di innescare Piatek in occasione del goal che sblocca il match.

KESSIE 5.5: Il meno brillante nel trio di centrocampo, non sembra al top della condizione e ne risente soprattutto alla distanza.

BAKAYOKO 7.5: Biglia è prossimo al rientro ma ad oggi sembra impossibile pensare a un Milan senza il francese: domina in lungo e in largo con la sua fisicità, gestisce ogni pallone con grande sapienza.

PAQUETÁ 7: Il brasiliano ha portato quella qualità che era mancata al centrocampo rossonero dopo l’infortunio di Bonaventura. Pregevole l’imbeccata che porta al raddoppio di Piatek. (85’ RODRIGUEZ SV)

CASTILLEJO 6: Chiamato a calcare le zolle solitamente occupate da Suso, l’ex Villarreal si ritrova ad agire molto defilato, accendendosi a tratti, ma sacrificandosi diligentemente in fase di non possesso.

PIATEK 8: Prima a San Siro da sogno per il polacco, che in 27 minuti cancella il ricordo già di per sè sbiadito di Higuain con due goal da applausi, mettendo in difficoltà anche un gigante come Koulibaly. (79’ CUTRONE SV)

BORINI 5.5: Solito lavoro generoso sull’out sinistro, senza trovare però particolari acuti. (60’ CALHANOGLU 6: Cambia l’interprete, non la sostanza. Non ha occasioni per mettersi in mostra sulla trequarti ma si sacrifica con dedizione in fase difensiva)

NAPOLI

A cura di Sergio Chesi

MERET 6: E' incolpevole spettatore dello show di Piatek.

MALCUIT 5.5: Spinge senza sosta e trova con grande facilità lo spazio per il cross, con precisione rivedibile. (85' CALLEJON SV)

MAKSIMOVIC 4: Si addormenta sul primo goal, ha responsabilità anche sul secondo. Una serata in balia di Piatek.

KOULIBALY 5: Soffre anche lui l'energia di Piatek e non è efficace come al solito nelle chiusure.

GHOULAM 5.5: Non è ancora il Ghoulam dei tempi migliori. Si fa notare prevalentemente su calcio d'angolo.

FABIAN 6: Inizia largo, finisce al centro e fa il suo dovere. Sempre intraprendente e presente nel gioco.

ALLAN 5: E' fuori da alcune settimane e mostra un po' di ruggine: perde più duelli del solito. (46' OUNAS 6: Dà vivacità alle iniziative del Napoli).

DIAWARA 5: Non riesce a dare ritmo alla manovra e gioca prevalentemente in orizzontale (58' MERTENS 5.5: Quasi fatica a trovare la posizione in campo e si vede poco).

ZIELINSKI 5.5: Sia da esterno che da centrale non lascia il segno.

MILIK 5: Ingabbiato dalla difesa del Milan, non lascia il segno neanche quando prova a partire da lontano.

INSIGNE 6: Indubbiamente il più propositivo: si muove, gioca tanti palloni, cerca la conclusione con insistenza. Il risultato però è fumoso.