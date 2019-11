Milan-Napoli, le pagelle: Bonaventura torna a divertire, Piatek fischiato

Bonaventura prende in mano il reparto offensivo del Milan, bene Krunic, Piatek ancora deludente. Nel Napoli convince Lozano, male Callejon.

BONAVENTURA 7 – L’aspettava da tempo una serata così, almeno a livello personale. Dopo un calvario durato oltre un anno Jack torna a divertire e a divertirsi: il goal è come il NOS in un motore che per la prima volta in stagione sembra viaggiare a pieni giri.

KRUNIC 7 – Gara dopo gara il bosniaco sta dimostrando di poter essere una pedina importante per il centrocampo del : l’assist per il goal di Bonaventura è il lampo principale della sua serata, ma l’ex si fa apprezzare anche lontano dai riflettori, con recuperi preziosi e grande spirito di sacrificio.

PIATEK 4,5 – L’attaccante che trasformava in oro ogni palla-goal è un lontano ricordo: lento, macchinoso, poco lucido nelle scelte, il polacco continua a presentarsi con pistole caricate a salve. I fischi impietosi al momento del cambio con Leao sono la fotografia del momento del numero 9 rossonero.

INSIGNE 5,5 – Ancelotti lo riporta in attacco, sgravandolo dagli onerosi compiti di copertura da esterno di centrocampo, ma il capitano degli azzurri si accende solo a tratti, come in occasione del goal di Lozano, nato da una sua bella giocata a limite dell’area. Vaga senza meta tra le linee, scomparendo dal gioco col passare dei minuti.

LOZANO 6,5 – Si sdoppia per volere di Ancelotti - punta centrale nel primo tempo (non il suo ruolo preferito), ala destra nella ripresa - ma senza incantare. Però trova il goal, il suo secondo in campionato dopo quello contro la a , in un’altra trasferta difficile. L’investimento fatto in estate dalla proprietà va difeso: merita spazio e fiducia.

CALLEJON 5 – Serata in ombra per lo spagnolo, che sta vivendo forse il suo periodo più buio da quando è a . Non trova la misura nel cross, perde praticamente tutti i duelli in campo, non riesce ad essere propositivo in fase offensiva o utile in fase difensiva.

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6; Conti 6, Musacchio 6, Romagnoli 6, Hernandez 5,5; Krunic 7, Biglia 5 (73’ Calabria 6), Paquetà 5,5; Rebic 5 (46’ Kessie 5,5), Piatek 4,5 (86’ Leao sv), Bonaventura 7. All. Pioli 6

NAPOLI (4-4-2): Meret 6; Di Lorenzo 6, Maksimovic 6, Koulibaly 6,5, Hysaj 5,5; Callejon 5 (58’ Mertens 5,5), Allan 6,5, Zielinski 6, Elmas 5,5; Lozano 6,5 (83’ Llorente sv), Insigne 5,5 (65’ Younes 5,5). All. Ancelotti 5,5