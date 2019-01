Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Piatek, derby con Milik

Milan col tridente Castillejo-Piatek-Borini. Nel Napoli, diversamente dalle previsioni, Mertens va solo in panchina: c'è Milik dal 1'. Riecco Allan.

Le formazioni di Milan e Napoli:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Piatek, Borini. All. Gattuso

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam; Fabian Ruiz, Allan, Diawara, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

Nel Milan scocca l'ora di Krzysztof Piatek: il centravanti polacco, che sabato ha fatto il proprio esordio con la maglia rossonera, scende in campo dal 1' nel tridente completato da Castillejo e Borini.

Per il resto, tutto come previsto. In porta c'è Gigio Donnarumma, stante l'infortunio del portiere di coppa Reina, sulla fascia destra della difesa tocca ad Abate mentre il centrocampo è confermato: Kessié e Paquetá mezzali, Bakayoko regista.

Sorpresa nell'attacco del Napoli: diversamente dalle indicazioni della vigilia, il prescelto per far coppia con Insigne è Milik, che dunque disputerà un 'derby' tutto polacco con Piatek. Mertens va solo in panchina.

In mezzo al campo torna Allan, che farà coppia con Diawara. Ancelotti conferma Fabian Ruiz, che a causa dell'espulsione rimediata nel match di campionato contro lo stesso Milan non potrà giocare nel weekend. Chance anche per Ghoulam, che prende il posto di Mario Rui.