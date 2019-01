Milan-Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Il Milan ospita il Napoli a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Milan di Gennaro Gattuso ospita il Napoli di Carlo Ancelotti a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia . Secondo confronto a distanza di soli tre giorni tra le due squadre, dopo lo 0-0 in campionato nell'ultima giornata di Serie A . I rossoneri arrivano a questa sfida dopo aver eliminato la Sampdoria per 2-0 negli ottavi di finale della competizione grazie a una doppietta di Patrick Cutrone. Cammino analogo per gli azzurri che nel turno precedente si sono imposti per 2-0 sul Sassuolo con i goal di Arkadiusz Milik e Fabian Ruiz.

Il miglior marcatore del Diavolo in questa stagione è il giovane Patrick Cutrone, autore di 9 reti in 26 partite, mentre tra le fila del Napoli è Arkadiusz Milik ad aver realizzato più goal, ben 12 in 23 gare.

QUANDO SI GIOCA MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli si giocherà martedì 29 gennaio alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per i quarti di finale la formula della Coppa Italia prevede ancora sfide in gara secca: in caso di parità dopo 90 minuti, si procederà con tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il quarto di finale di Coppa Italia Milan-Napoli sarà trasmesso in diretta esclusiva su Rai 1. La gara sarà disponibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone grazie alla piattaforma RaiPlay.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-NAPOLI

Gennaro Gattuso fa esordire dal primo minuto il nuovo acquisto Krzysztof Piatek. Il polacco dovrebbe prendere il posto di Patrick Cutrone nel tridente rossonero, affiancato da Castillejo e Borini. Confermato il centrocampo titolare nella gara di campionato di sabato sera proprio contro il Napoli, in difesa Abate avvicenda Calabria sulla fascia destra. In porta Gigio Donnarumma, scelta obbligata vista l'assenza per infortunio del titolare di coppa Pepe Reina. A sinistra c'è Laxalt.

Carlo Ancelotti sceglie un undici titolare un po' diverso da quello schierato a San Siro due giorni fa in campionato. In porta spazio a Meret, con Malcuit e Ghoulam pronti a completare la difesa a quattro assieme a Maksimovic e Koulibaly. Non convocati Albiol e Hysaj per affaticamento muscolare. A centrocampo Allan e Diawara sono gli interni, mentre Zielinski e Fabian Ruiz gli esterni. Insigne e Milik di punta, panchina per Hamsik e Mertens.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Piatek, Borini

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam; Fabian Ruiz, Allan, Diawara, Zielinski; Insigne, Milik