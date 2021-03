Milan-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Milan-Napoli big match del 27° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

MILAN-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il piatto forte della 27esima giornata di Serie A è, senza dubbio, la sfida d'alta classifica tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Gennaro Gattuso, grande ex in virtù dei suoi trascorsi - sia da allenatore che da giocatore - a Milanello.

Rossoneri al secondo posto (56 punti), quattro posizioni più su rispetto agli azzurri (47 punti) che il prossimo 17 marzo recupereranno l'incontro dell'Allianz Stadium contro la Juventus, in principio da disputarsi lo scorso 4 ottobre.

Il 'Diavolo' ha vinto e bene a Verona nella giornata precedente: uno 0-2 suggellato dalle prodezze di Krunic e Dalot , a segno rispettivamente con una punizione a giro e con un destro nato dopo un gran numero sul difensore avversario.

Tre punti anche per i partenopei, passati al 'Diego Armando Maradona' con il 3-1 rifilato al Bologna : doppietta di Insigne e ritorno al goal di Osimhen, finalmente recuperato dopo i tanti guai fisici e la positività al Covid-19 che hanno rallentato il suo processo d'ambientamento al campionato italiano.

L'ultimo confronto tra Milan e Napoli si è giocato il 22 novembre in Campania: tris dei rossoneri , guidati dalla classe di Zlatan Ibrahimovic (doppietta per lui); a segno anche Hauge e Mertens.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Milan-Napoli: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming .

ORARIO MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli si giocherà domenica 14 marzo 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano in San Siro, senza la presenza dei tifosi sulle gradinate in virtù delle misure restrittive governative atte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La diretta streaming di Milan-Napoli sarà visibile grazie a Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite l'applicazione scaricabile su pc, smartphone e tablet.

In alternativa si potrà ripiegare sulla piattaforma Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti a disposizione nell'offerta.

Sul nostro sito troverete la consueta diretta testuale con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio su Milan-Napoli: dall'annuncio delle formazioni scelte dagli allenatori al racconto in tempo reale delle azioni salienti del big match di San Siro.

Pioli attende di capire se potrà contare su Romagnoli e Theo Hernandez, non al meglio anche Calabria. Kjaer certo di giocare così come Kessiè, in mediana Tonali o Meitè accanto all'ivoriano, sulla trequarti possibile Castillejo a sinistra come a Verona (l'alternativa è Brahim Diaz, con Krunic spostato in fascia). Possibile anche che recuperi Calhanoglu, Leao sarà in ogni caso il centravanti.

Gattuso recupera Lozano, che dovrebbe sedersi in panchina. Politano, Zielinski e Insigne in veste di rifinitori a supporto di Mertens, in vantaggio su Osimhen. Più Demme che Bakayoko in mediana, Rrahmani favorito su Manolas al centro della retroguardia, a sinistra Hysaj in vantaggio su Mario Rui.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.