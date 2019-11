Milan-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida il Napoli nell'anticipo della 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida il di Carlo Ancelotti nel secondo anticipo della 13ª giornata di , in quello che rappresenta a tutti gli effetti un big match fra deluse della prima parte della stagione. I rossoneri sono infatti tredicesimi con il a quota 13 punti, con 4 vittorie un pareggio e ben 7 k.o., mentre i partenopei sono scivolati al 7° posto con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Nella storia della Serie A sono 71 i precedenti giocati fra le due squadre in casa dei lombardi e vedono una prevalenza statistica di questi ultimi con 32 successi, 25 pareggi e 14 affermazioni del Napoli. Negli ultimi anni tuttavia il rapporto di forza fra le due formazioni è evidentemente cambiato, con il Milan che non batte il Napoli a San Siro da 5 anni, ovvero dal 2-0 del 12 dicembre 2014. Le ultime 4 sfide si sono concluse con 2 successi partenopei e 2 pareggi.

In caso di sconfitta, la squadra rossonera stabilirebbe il suo nuovo primato negativo assoluto, visto che non le è mai accaduto di perdere 8 delle prime 13 partite del campionato. Negli ultimi 4 turni sono arrivate 3 sconfitte e una sola vittoria per il Milan, 3 pareggi e un k.o. per il Napoli (contro la ).

Il polacco Krzysztof Piatek è il miglior realizzatore dei rossoneri con 3 goal all'attivo, e festeggerà contro gli azzurri la sua 50ª presenza in Serie A. Nelle fila campane è invece Arkadiusz Milik con 5 reti il giocatore più prolifico, ma non sarà della partita per infortunio. Il Milan è inoltre la vittima preferita di Lorenzo Insigne, che contro il Diavolo ha segnato ben 6 goal in Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli si disputerà il pomeriggio di sabato 23 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, è in programma per le ore 18.00. Sarà la 143ª sfida fra le due formazioni in Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il big match Milan-Napoli, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà supportato dal commento tecnico di Luca Marchegiani.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità, mediante Sky Go, di seguire Milan-Napoli in diretta sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricano l'apposita applicazione, sia sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente, acquistando uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Pioli non avrà a disposizione Bennacer e Calhanoglu, entrambi squalificati. Oltre a loro mancheranno in difesa Leo Duarte e Ricardo Rodríguez, alle prese con problemi fisici, e gli infortunati Castillejo e Borini. È recuperato invece Musacchio, che potrebbe far coppia al centro del reparto arretrato con Romagnoli. A destra Conti è in vantaggio su Calabria, mentre a sinistra agirà Theo Hernández. A centrocampo la regia sarà affidata a Biglia, con Paquetá e Krunic, preferito a Kessié, come mezzali. In attacco al centro del tridente Piatek è favorito su Rafael Leão come centravanti. Sulle fasce agiranno invece Suso e uno fra Bonaventura e Rebic, con il primo in vantaggio.

Qualche assenza e un po' di turnover per Ancelotti, che per la trasferta del Meazza non potrà contare sugli infortunati Mario Rui, Ghoulam e Milik. In difesa, davanti al portiere Meret, Manola tornerà a comporre la coppia centrale con Koulibaly, mentre a destra ci sarà Di Lorenzo e a sinistra si giocano una maglia il giovane Luperto e Hysaj. A centrocampo la sorpresa, provata in allenamento, potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo di Elmas come esterno destro, con Fabian Ruíz anche lui spostato sulla fascia sinistra e il possibile ritorno dal 1' di Allan in mezzo al campo accanto a Zielinski. In attacco dovrebbe invece essere avanzato Insigne accanto al messicano Lozano. Vanno verso l'esclusione dall'undici titolare sia Callejón, sia Mertens.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabian Ruíz; Lozano, Insigne.