Milan-Napoli, atto II in Coppa Italia: Piatek ed Hamsik dal 1'

Piatek titolare nel Milan, che conferma Paquetà a centrocampo. Nel Napoli rientrano Allan ed Hamsik, spazio al 1' a Ghoulam ed a Fabian Ruiz.

Archiviato il pari senza reti in campionato, Milan e Napoli a distanza di tre giorni scendono nuovamente in campo a San Siro per il quarto di finale a gara unica della Coppa Italia.

Detto addio all'Europa League nella fase a gironi, il trofeo nazionale è diventato un obiettivo per la squadra di Gattuso, intenzionato quindi a mettere in campo la migliore formazione possibile, infortuni permettendo.

In avanti insieme ai confermati Suso e Calhanoglu ci sarà Piatek, con Cutrone in panchina. Nessun cambiamento a centrocampo, con il trio formato da Kessiè, Paquetà e Bakayoko.

In difesa, davanti a Donnarumma, ancora una volta Musacchio e Romagnoli al centro. Abate a destra, Rodriguez a sinistra, panchina per Calabria. Conti convocato nonostante un leggero affaticamento muscolare.

La Coppa Italia è però un grosso obiettivo (insieme all'Europa League) anche per i partenopei, fortemente intenzionati a mettere qualcosa in bacheca. Ancelotti però non abbandona la sua voglia di rotazione della rosa.

A centrocampo ci sarà sicuramente spazio per Fabian Ruiz, squalificato in campionato, ed Allan, assente sabato scorso perchè non tranquillo dopo le voci che lo volevano al PSG. Rientra anche Hamsik dopo l'infortunio.

L'articolo prosegue qui sotto

Meret ritrova spazio tra i pali dopo aver visto Ospina a San Siro, in difesa spazio a Ghoulam. In attacco insieme a Milik ci sarà Insigne, preferito a Mertens.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne