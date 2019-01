Milan-Napoli, atto II in Coppa Italia: Piatek dal 1', fuori Milik

Piatek titolare nel Milan, confermato Paquetà, dentro Laxalt, Castillejo e Borini. Nel Napoli rientrano Allan ed Hamsik, Mertens sorpassa Milik.

Archiviato il pari senza reti in campionato, Milan e Napoli a distanza di tre giorni scendono nuovamente in campo a San Siro per il quarto di finale a gara unica della Coppa Italia .

Detto addio all'Europa League nella fase a gironi, il trofeo nazionale è diventato un obiettivo per la squadra di Gattuso, intenzionato quindi a mettere in campo la migliore formazione possibile, infortuni permettendo.

In avanti ci sarà Piatek , con Cutrone in panchina, in un tridente completato da Castillejo e Borini. Nessun cambiamento a centrocampo, con il trio formato da Kessiè , Paquetà e Bakayoko .

In difesa, davanti a Donnarumma , ancora una volta Musacchio e Romagnoli al centro. Abate a destra, Laxalt a sinistra, panchina per Calabria . Conti convocato nonostante un leggero affaticamento muscolare.

La Coppa Italia è però un grosso obiettivo (insieme all'Europa League) anche per i partenopei, fortemente intenzionati a mettere qualcosa in bacheca. Ancelotti però non abbandona la sua voglia di rotazione della rosa.

A centrocampo ci sarà sicuramente spazio per Fabian Ruiz , squalificato in campionato, ed Allan , assente sabato scorso perchè non tranquillo dopo le voci che lo volevano al PSG. Rientra anche Hamsik dopo l'infortunio.

Meret ritrova spazio tra i pali dopo aver visto Ospina a San Siro, in difesa spazio a Ghoulam . In attacco insieme a Insigne spazio a Mertens , che supera Milik.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Piatek, Borini.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.