Milan-Monza dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan affronta il Monza di Berlusconi, squadra neo-promossa in Serie B: tutte le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

MILAN-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Monza

• Data: 5 settembre 2020

• Orario: 20.45

• Canale TV: 1, Milan TV (disponibile su DAZN)

• Streaming: Sportmediaset.it, DAZN/SkyGo

Seconda amichevole per il Milan, che dopo il Novara sale di livello in vista del primo impegno ufficiale che vedrà i rossoneri impegnati nel preliminare di contro lo Shamrock Rovers.

Avversario del Milan sarà il Monza, neo-promosso in Serie B e di proprietà dell'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi con Adriano Galliani nel ruolo di amministratore delegato e Cristian Brocchi in panchina.

Pioli avrà così l'occasione di testare ulteriormente la squadra a meno di due settimane dall'impegno europeo, mentre in campionato il Milan debutterà qualche giorno dopo ospitando il .

Dopo l'impegno col Monza i rossoneri giocheranno un ultimo test amichevole contro il Vicenza in quella che sarà la terza amichevole nel giro di poco più di una settimana.

Tutto su Milan-Monza: dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MILAN-MONZA

L'amichevole tra Milan e Monza si giocherà sabato 5 settembre alle ore 20.45. Al contrario di quanto accaduto contro il Novara, stavolta l'amichevole si giocherà a 'San Siro' seppure a porte chiuse.

C'è più di un modo per guardare in televisione la partita tra Milan e Monza. La gara sarà trasmessa da Milan TV, canale ufficiale rossonero. Quindi si potrà vedere sul canale 230 di Sky, per chi avesse l'abbonamento a Milan TV. Oppure la partita potrà essere vista su DAZN, in televisione, attraverso l'applicazione apposita scaricabile su una smart o grazie all'ausilio di supporti come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa è possibile utilizzare l'app di DAZN sulle console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Milan-Monza però sarà visibile pure in chiaro sulle reti Mediaset ed in particolare su Italia 1.

Milan-Monza sarà visibile in grazie alla paittaforma di SKyGo, sempre se si è in possesso dell'abbonamento a Milan TV. Oppure su DAZN, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma da computer, oppure scaricando l'applicazione da smartphone e tablet. Infine la partita sarà trasmessa pure sul sito Sportmediaset.it.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-MONZA

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Kalulu, Duarte, Hernandez, Laxalt; Calabria, Kessié; Halilovic, Paquetá, Tonin; Ibrahimovic.