Milan-Monza 4-1: Daniel Maldini illumina, a segno Kalulu e Colombo

Finotto risponde a Calabria nel primo tempo, poi la gran giocata di Daniel Maldini e le reti di Kalulu e Colombo danno il successo al Milan sul Monza.

Il supera in amichevole il Monza di Berlusconi grazie ai goal dei giovani: una gran giocata di Daniel Maldini illumina San Siro prima delle reti finali di Kalulu e Colombo.

I rossoneri scendono in campo con Ibrahimovic davanti, supportato dalla freschezza atletica del giovane connazionale Roback e da Daniel Maldini con Paquetà in posizione centrale. In difesa si rivede il brasiliano Duarte.

La partita si mette subito bene per la squadra di Pioli, che passa in vantaggio dopo appena sei minuti grazie alla bellissima conclusione da fuori di Calabria: un destro secco che non lascia scampo a Lamanna con palla all'angolino basso.

I rossoneri fraseggiano bene con i tre trequartisti alle spalle di Ibra, che non trova però l'angolo giusto all'interno dell'area. La reazione ospite arriva allora al 25' sulla grave distrazione difensiva della difesa milanista: l'ex Paletta batte a sorpresa un calcio di punizione e trova in profondità Finotto, che salta Donnarumma e deposita il pareggio.

Prima dell'intervallo il Diavolo torna però in vantaggio sul grande spunto di Maldini: il figlio della leggenda rossonera scambia bene con Paquetà ed entra in area dalla sinistra, prima di tirare fuori dal cilindro un perfetto destro a giro sotto l'incrocio. Una perla che strappa gli applausi di papà Paolo e di tutti i presenti in tribuna.

Nella ripresa la partita si mantiene molto equilibrata con le due squadre rivoluzionate: il Monza sfodera un gran possesso palla che mette a tratti in difficoltà la difesa dei padroni di casa. Pioli manda in campo i giovani, che risultano decisivi nella fase finale: entrano Brahim Diaz, Kalulu, Colombo e Pobega.

Proprio Kalulu realizza il tris nel finale sul ribaltamento di fronte, prima dello stupendo poker di Colombo, che pesca l'incrocio con un perfetto sinistro a giro.