Milan, Montolivo lascia senza passerella: niente saluto a San Siro

Abate e Zapata omaggiati da San Siro per l'ultima partita con la maglia del Milan: Riccardo Montolivo non è stato invece nemmeno convocato da Gattuso.

Si chiudono alcuni importanti capitoli in casa in questo finale di stagione: se da una parte Abate e Zapata hanno avuto modo di salutare il pubblico di San Siro nell'ultima partita in casa, dall'altra la storia rossonera di Riccardo Montolivo si appresta a vivere un epilogo anonimo e silenzioso.

Il centrocampista italiano non è stato infatti nemmeno convocato da Gattuso in occasione dell'ultima partita in casa del Milan contro il : niente passerella dunque e nessun saluto al pubblico rossonero per Montolivo, che saluterà il Diavolo a fine stagione dopo aver collezionato ben 158 presenze con questa maglia.

Finisce dunque nel peggiore dei modi una parentesi rossonera lunga ben sette anni: nessuna presenza nell'attuale annata tra campionato e coppe, il classe '85 è finito ben presto ai margini della rosa sotto la gestione Gattuso.

Emozionante invece il saluto che San Siro ha riservato a Ignazio Abate, visibilmente commosso nel momento della sostituzione e durante il giro di campo finale. Anche Zapata è stato omaggiato dal proprio pubblico dopo il fischio finale: per entrambi, come per Montolivo, l'avventura rossonera finisce qui.