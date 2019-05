Milan, Mirabelli su Gattuso: "La scelta di un grande uomo"

L'ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli ha commentato la decisione di Rino Gattuso: "Ha dato un'anima e un gioco, grande allenatore".

Ancora una rivoluzione in casa dopo il mancato accesso alla prossima : via Leonardo e via Rino Gattuso , che lascia la sua squadra dopo aver conquistato 68 punti in campionato e aver sfiorato il grande obiettivo. Sulla decisione dell'allenatore è intervenuto l'ex dirigente rossonero Massimiliano Mirabelli.

Intervenuto sul proprio profilo 'Twitter', Mirabelli ha rinnovato la sua grande ammirazione nei confronti di Gattuso:

"Rino Gattuso al Milan ha dato un'anima, un gioco e dei risultati importanti. La sua scelta di risolvere consensualmente merita enorme rispetto: è la scelta di un grande uomo di calcio, di un grande allenatore".

Gattuso era diventato allenatore della prima squadra nel Milan proprio durante la gestione di Mirabelli, che aveva fortemente voluto dare fiducia all'ex bandiera del Diavolo. Oggi un addio che sembrava già nell'aria: il Milan dovrà scegliere ora un nuovo condottiero per poter ripartire con un nuovo progetto.