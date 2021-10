Il Milan e la miglior partenza in Serie A dopo 67 anni: Pioli eguaglia Bela Guttmann

Il Milan batte il Torino e trova la 9° vittoria in 10 gare: Pioli eguaglia Guttmann 67 anni dopo e trova 5 vittorie di fila come Seedorf nel 2014.

A volte bello e spumeggiante, come nel poker al Cagliari. Altre feroce, come nella rimonta contro il Verona. Altre ancora efficace, come in occasione del successo di misura di questa sera contro il Torino. Il Milan di Stefano Pioli non brilla ma riesce a portare i tre punti nel match casalingo contro i granata di Juric, valido per la decima giornata di Serie A. Un'altra prova di forza della squadra rossonera, che centra l'obiettivo nonostante una prestazione non esaltante.

Prosegue il percorso quasi perfetto del 'Diavolo' in campionato, che fino ad ora ha conquistato 28 punti sui 30 disponbili. I rossoneri hanno vinto le cinque gare davanti ai propri tifosi a San Siro, mentre hanno lasciato punti solamente in occasione della trasferta dell'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Allegri, nel match terminato 1 a 1.

Come sottolinea Opta, il Milan non partiva così bene in casa da 67 anni, vale a dire dalla stagione 1954/1955, quando sulla panchina del club meneghino c'era Bela Guttmann. In quell'occasione, i rossoneri conquistarono lo stesso bottino nelle prime 10 giornate, frutto di nove successi e un solo pari. La miglior partenza della storia del 'Diavolo', che la squadra di Pioli è riuscita a replicare.

9 - Il Milan ha vinto nove delle prime 10 gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1954/55 con Béla Guttmann alla guida (9V, 1N). Dominante.#MilanTorino pic.twitter.com/VkVGUBG2pD — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 26, 2021

Cagliari, Lazio, Venezia, Verona e Torino. Nei primi 450 minuti, il Milan non ha lasciato scampo alle avversarie che si sono presentate a San Siro con l'obiettivo di portare a casa punti preziosi. La squadra rossonera torna dopo sette anni a conquistare cinque successi di fila allo Stadio 'Giuseppe Meazza' in Serie A: Stefano Pioli è il primo allenatore del 'Diavolo' a riuscirci dopo Clarence Seedorf nel 2014.

Quella del Milan rappresenta una delle migliori partenze in Serie A dopo 10 giornate di campionato. A fare meglio dei rossoneri è stata solo la Roma di Garcia nella stagione 2013/2014 con 10 vittorie e 30 punti su 30 disponibili conquistati. In attesa del Napoli, che proverà a rispondere alla squadra di Pioli nel posticipo di giovedì al 'Diego Armando Maradona' contro il Bologna, il Milan eguaglia il risultato della Juventus nella stagione 2012/2013 e in quella 2018/2019 e del Napoli di Sarri nell'annata 2017/2018.

A volte più bello, altre efficace. Il Milan continua a vincere e resta in vetta alla classifica. I rossoneri guidati da Stefano Pioli eguagliano la miglior partenza della storia del club e confermano di essere una delle pretendenti alla vittoria finale del campionato di Serie A.