Il Milan cerca rinforzi in attacco: occhi su Thuram

I rossoneri hanno messo nel mirino il centravanti in uscita a parametro zero dal Moenchengladbach. Occhio alla concorrenza del PSG.

Dopo aver avuto la certezza del rinnovo di Rafael Leao, il Milan continua a monitorare la situazione sul mercato per l'attacco.

L'ultimo nome sulla lista della società rossonera risponde a quello di Marcus Thuram, centravanti del Borussia Moenchengladbach prossimo a svincolarsi e figlio dell'ex difensore di Parma e Juventus Lilian.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la principale concorrente del Milan per l'attaccante è il Paris Saint-Germain, che può offrire un ingaggio piuttosto consistente al francese.

I rossoneri però cercheranno di convincere Thuram facendo leva sulla solidità del progetto e sulla possibilità per la punta di ritagliarsi uno spazio da protagonista in rossonero.

Dopo il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid, i rossoneri hanno bisogno di rinforzare un reparto che in questa stagione ha visto come unici punti di riferimento Leao e Giroud. Origi non ha convinto, così come De Ketelaere.

Urge dunque per Pioli avere rinforzi che possano garantire una qualità e una quantità di rendimento ben diverse rispetto a quelle offerte dall'ex Liverpool e il talentino belga.