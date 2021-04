Milan, Massara: "Totale fiducia in Donnarumma, cerchiamo un accordo"

Il Milan ha totale fiducia in Gigio Donnarumma e conta di chiudere la vicenda del rinnovo. A 'Sky Sport', il direttore sportivo dei rossoneri, Frederic Massara, fa il punto della situazione prima del match contro la Lazio, crocevia importante della stagione della squadra allenata da Stefano Pioli.

"Siamo concentrati per uno scontro diretto difficile. Siamo pronti a giocarci un finale di campionato avvincente. Siamo contenti di vivere la pressione".

Sul rinnovo di Donnarumma e non solo, Massara è chiaro.

"Abbiamo fiducia totale in Gigio. Ci auguriamo di trovare un’intesa ma ora siamo tutti concentrati su questa qualificazione. Maignan? Il Milan è vigile sul mercato e su tutti i giocatori. Ma in questo momento non è nostra intenzione andare su un portiere”.