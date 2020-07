Milan, Massara su Donnarumma: "Incontreremo Raiola per trattare il rinnovo"

Un momento sicuramente positivo per un che guarda però al futuro con qualche incertezza sul fronte mercato: le questioni più spinose riguardano Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, su entrambi si è espresso Frederic Massara a pochi minuti dal fischio di inizio del match contro il .

Ai microfoni di 'Sky Sport', il direttore sportivo rossonero ha annunciato l'imminente incontro con Raiola per trattare il rinnovo del portiere della Nazionale:

La permanenza di Ibrahimovic è ancora un grosso punto interrogativo, Massara rinvia il discorso al termine della stagione:

"Vedremo, sono valutazioni che andranno fatte insieme a lui, in base al suo stato d'animo e alla sua voglia. Sta dando moltissimo alla squadra, ha aiutato a crescere il gruppo in maniera esponenziale, ha dato vitalità, ha dato qualità, la squadra si è trasformata dal suo arrivo, intanto ce lo godiamo fino alla fine e festeggiamo le sue cento partite col Milan".

Tra gli obiettivi in entrata c'è Szoboszlai, più volte accostato al Diavolo in questi giorni dopo la ripresa delle competizioni:

"I soldi di Suso per lui? Adesso è presto, intanto c'era questo riscatto con la qualificazione del in Champions e sicuramente queste risorse verranno reinvestite nella squadra, vedremo come farlo al meglio. Non dobbiamo disperdere energie, pensiamo al Parma, è un ostacolo molto difficile da superare".