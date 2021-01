Il Milan presenta Mandzukic: "Io e Ibra per far paura, Scudetto possibile"

Mario Mandzukic inizia l'avventura al Milan: "Per lo Scudetto serve continuare così, gioco dove c'è bisogno. Ibra? Incutere timore è importante".

Mario Mandzukic per completare la rosa e restare al vertice. Il croato arriva al per rinforzare l'attacco, nonchè portare ulteriore carisma all'interno di un gruppo - quello rossonero - già guidato dalla classe e leadership di Zlatan Ibrahimovic.

SuperMario, in conferenza stampa, si è presentato da nuovo acquisto del Diavolo.

Sulla sinergia con Ibrahimovic, Mandzukic ha le idee chiare.

"Io e Zlatan abbiamo grande esperienza. E' importante incutere timore agli avversari e proteggere i compagni, serve anche questo e io sono assolutamente pronto".

Secondo il croato arrivare al titolo è un obiettivo realizzabile, ma a determinate condizioni.

"Manca ancora tanto alla fine della stagione. Se guardiamo come sono state le ultime partite, in cui tutti hanno lottato per vincere, sarà più facile arrivare allo Scudetto. Ci sono tante partite difficili da giocare, se vogliamo arrivare al nostro obiettivo dobbiamo continuare così. Arrivare in Champions o vincere il campionato? Tutti sanno quanto sono ambizioso, ma sanno anche che preferisco lavorare piuttosto che parlare. Meglio agire". "Ho parlato con Pioli, è una persona molto positiva. Mi ha chiesto della posizione in campo, io ho risposto che gioco dove c'è bisogno". "E' difficile dare una percentuale rispetto alla mia miglior forma, ma posso dire che mi sento bene, negli ultimi mesi ho lavorato tanto, il mio fisico è assolutamente pronto per tornare in campo. Non preoccupatevi, sto bene e in forma".

Mandzukic ritroverà la , ma stavolta da avversario.

"Sarà come affrontare tutte le altre partite. Sul campo siamo rivali, poi fuori siamo ancora amici. Spero di rivedere presto i tifosi allo stadio. Ho sempre avuto un bel rapporto con i tifosi bianconeri, li rispetterò per sempre, ma ora io combatterò per il Milan e per i suoi tifosi. Sarri? Non mi piace parlare del passato, voglio pensare solo al presente al Milan". "Qui per dimostrare che la Juventus ha sbagliato a farmi andar via? No, quando mi ha chiamato il Milan ho pensato solo a soddisfare le aspettative che hanno i rossoneri nei miei confronti".

SuperMario ha scelto la 9.