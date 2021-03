Milan quasi al completo per il Manchester United: torna Romagnoli, verso il recupero Calabria

Il Milan comincia a recuperare i pezzi: Romagnoli si candida addirittura ad essere titolare contro il Manchester, Calabria punta alla convocazione.

Stefano Pioli torna a sorridere dopo alcune settimane davvero complicate a livello di indisponibili. Il suo Milan comincia infatti a recuperare giocatori in vista del ritorno di Europa League contro il Manchester United, ed in generale per il finale di stagione.

Dopo il recupero di Zlatan Ibrahimovic, che si candida a partire titolare contro i Red Devils, e quello di Bennacer che è tornato ad allenarsi in gruppo, Pioli accoglie anche Alessio Romagnoli e Davide Calabria.

Romagnoli è più avanti e si candida ad essere addirittura titolare giovedì sera, mentre Calabria resta ancora dietro Dalot, ma punta ad essere in panchina a San Siro.

Restano ancora ai box per adesso Rafael Leao e Mario Mandzukic, per fortuna di Stefano Pioli però in Europa League ci sarà Ante Rebic, che dovrà farsi perdonare la doppia giornata di squalifica in Serie A.

Pioli avrà a disposizione ancora un giorno per capire su chi potrà puntare dal primo minuto contro il Manchester United, ma una cosa è certa: i titolarissimi rossoneri stanno tornando e per il finale di stagione la coperta del Milan si sta allungando.