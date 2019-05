Milan, Maldini vuole autonomia e un ruolo 'da campo': Gazidis attende una risposta

Offertogli un ruolo da direttore tecnico, il Milan attende ansioso la risposta di Maldini: tra richieste e dubbi, la decisione può arrivare già oggi.

Salutati nei giorni scorsi Leonardo e Gattuso, al al momento non resta che sciogliere il nodo legato al futuro di Paolo Maldini. Poi sarà davvero tempo di rivoluzione in casa rossonera, resta da capire se con o senza l'ex storico capitano come dirigente.

Gazidis martedì gli ha offerto di prendere la guida dell'area tecnica del Milan. Lui ha risposto chiedendo un certo budget per il mercato, libertà nella scelta dello staff che dovrà affiancarlo nel suo nuovo ruolo e un'ampia autonomia decisionale.

Richieste ben precise che al momento pongono una certa distanza tra i rossoneri e Maldini, vista soprattutto la volontà da parte del club di non spendere cifre folli sul mercato, con l'ex difensore rossonero che già nella giornata di oggi potrebbe decidere se accettare o meno l'offerta del Milan, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

Allettato dal nuovo progetto rossonero, Maldini non vuole però diventare un dirigente d'ufficio, bensì rimanere sul campo. Un'idea che lo condizionerà e non poco nella sua scelta, con Gazidis ansioso di sapere se potrà contare o meno su di lui nella sua nuova idea di Milan.

Nel caso in cui Maldini dovesse scegliere di restare, il suo staff, sempre secondo 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe essere formato dall'attuale capo scout Moncada, da Angelo Carbone nel ruolo di nuovo responsabile del settore giovanile, oltre che da Alessandro Costacurta, pronto a essere coinvolto nel progetto. Poi non resterà che scegliere il nuovo allenatore.