Milan, Maldini a Rangnick: "Ripeterei quella frase, era contro una modalità"

Tante spinose questioni da risolvere guardando avanti, Paolo Maldini affronta diverse tematiche a pochi minuti dal fischio d'inizio di -: dal suo futuro a quella frase rivolta a Rangnick.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il dirigente rossonero pone più di un interrogativo sulla propria permanenza:

La frase contro Rangnick, possibile futuro allenatore del Milan, ha fatto discutere:

Il suo Milan nel frattempo ha ritrovato solidità e continuità di prestazioni da quando la è tornata in campo:

La leggenda del Diavolo guarda con ottimismo al futuro della squadra, considerando anche l'età media della rosa:

"Io sono sicuro che questa potrà essere una grande base per il Milan del futuro. Chi farà parte del futuro Milan? Ci sono decisioni che verrano prese da altri, forse anche da me stesso. Bennacer è un 1997, Leao un 1999, Saelemaekers un 1999. Abbiamo spinto per prendere Ibra e Kjaer proprio per farli crescere. Io senza Baresi e Tassotti non avrei fatto quanto ho fatto in carriera. Non ci sono casi di squadre che hanno avuto successo solo con giovani, non esistono ad alto livello. Poi c’è la difficoltà di giocare a San Siro con le maglie di e Milan. Il passato conta, i tifosi spingono, ma la maglia pesa. La storia purtroppo è difficile da portare per i ragazzi giovani che non sono abituati a farlo”.