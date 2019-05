Milan, Maldini in discussione con Leonardo: nuovo ruolo o addio

Ora anche la posizione di Paolo Maldini è a rischio, possibile ruolo di rappresentanza oppure sarà addio. Per la panchina del Milan sale Jardim.

Non solo Leonardo, ora al un po' a sorpresa anche la posizione di Paolo Maldini torna in discussione. L'ex capitano infatti potrebbe seguire l'amico e lasciare i rossoneri dopo una sola stagione da dirigente.

L'ipotesi è rilanciata da 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui la proprietà e Gazidis non sarebbero soddisfatti del lavoro di Maldini, al quale si chiedeva soprattutto di trasmettere ai giocatori il Dna rossonero.

Inoltre Maldini ha lavorato sempre al fianco di Leonardo anche nelle scelte di mercato, le stesse scelte che adesso secondo 'La Repubblica' la proprietà rimprovera al brasiliano. A partire dall'acquisto estivo di Gonzalo Higuain.

La sensazione insomma è che, dopo l'addio di Leonardo e l'arrivo sempre più probabile di Campos come nuovo direttore sportivo, il Milan offrirà a Maldini un ruolo meno operativo e più di rappresentanza. Ruolo che poi spetterà a Maldini decidere se accettare o meno.

Insieme a Campos, come anticipato ieri, salgono le quotazioni di Leonardo Jardim che col dirigente ha già lavorato e molto bene al . Il portoghese quindi è il grande favorito se Gattuso venisse esonerato ma non sono da escludere sorprese.

In tal senso va monitorata da vicino la situazione di Simone Inzaghi che, secondo quanto riporta 'Il Tempo', continua a non trovare l'accordo per il rinnovo con la e sarebbe più di un'idea per la panchina del Milan.