Milan, Maldini e Leonardo: “Mai pensato di cambiare Gattuso. Higuain? Mai parlato col Chelsea”

Maldini e Leonardo fanno il punto sul mercato del Milan: "Mai parlato con il Chelsea di Higuain, ma qui resta solo chi ha voglia".

Il momento è delicato in casa Milan, chiamato solo a vincere contro la SPAL per risollevare una crisi che si fa sempre più preoccupante. Paolo Maldini e Leonardo hanno fatto il punto della situazione alla vigilia dell'ultimo match del 2018.

Intervenuto subito dopo la conferenza di Gattuso, Leonardo ha fatto il punto della situazione sull'allenatore.

"Non abbiamo mai pensato di cambiarlo, ma serve una scossa. Vogliamo un segnale a partire dalla gara di domani. Non esiste nessun progetto di cambiare Rino ad oggi: nessun altro allenatore è stato chiamato dal Milan. Il nostro è un progetto molto più ampio".

Tra i temi più scottanti delle ultime settimane c'è sicuramente quello riguardante Gonzalo Higuain, accostato da molte voci al Chelsea di Sarri.

"Non abbiamo mai parlato con il Chelsea , ha un ruolo molto importante per noi e lui lo sa, di leadership, perchè ha vinto tanto. Non abbiamo mai avuto dubbi su di lui, nessun club lo ha chiesto e lui non ha chiesto di andare via. Ma qui resta solo chi ha voglia".

Non arriveranno colpi ad effetto nel mercato di gennaio, la dirigenza rossonera è chiamata ad aggiustare le lacune mostrate dalla squadra con le giuste occasioni.

"Sarà un mercato di opportunità e di scambi, non possiamo scegliere perchè abbiamo dei vincoli da rispettare. Non ci saranno colpi, serve vivere di chance. Non compriamo perchè non vogliamo, ma perchè non si può. Fai Paquetà e ti arriva una lettera di richiamo in cui contestano investimenti simili... Sicuramente ci saranno uscite per poter fare acquisti".

Ai microfoni di 'Milannews', Maldini ha poi fatto un bilancio sulla prima parte di stagione.

"Gli obiettivi erano chiari fin dall'inizio, non siamo partiti per vincere lo Scudetto. Siamo partiti in corsa, con il sogno di arrivare al quarto posto. Può sembrare riduttivo per una squadra come il Milan, ma negli ultimi anni non ci siamo mai arrivati. Siamo dentro i parametri. Lo abbiamo dimostrato fino poco tempo fa".

L'ex capitano rossonero ricorda le numerose difficoltà avute dalla squadra dal punto di vista degli infortuni.

"Questo mese sarebbe stato importante per fare il salto di qualità, non ci siamo riusciti e non siamo contenti ma non siamo distanti 15 punti. Non per prendere degli alibi, ma abbiamo avuto delle grosse difficoltà, abbiamo avuto tanti giocatori infortunati nello stesso ruolo, abbiamo attraversato dei momenti difficili". L'articolo prosegue qui sotto

Nonostante tutto la società si aspettava qualcosa di più dalla squadra in questi primi mesi.