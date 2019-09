Milan, Maldini blinda Giampaolo: "Totale fiducia, serve tempo"

Il è chiamato a rialzare la testa dopo un avvio di stagione più complicato del previsto soprattutto dal punto di vista del gioco. Deluso Paolo Maldini dopo il derby perso contro l' , ma il dirigente rossonero ha rinnovato la piena fiducia al tecnico Marco Giampaolo.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex capitano del Diavolo allontana le voci che vorrebbero Giampaolo già in bilico:

"Dobbiamo essere equilibrati e soprattuto noi che siamo fuori non dobbiamo farci prendere dalla fretta. Sappiamo che abbiamo fatto una scelta particolare con un allenatore che vuole giocare un calcio che si identifica nella sua idea e c'è bisogno di tempo. C'è totale fiducia in lui e nei giocatori".

Maldini spiega la scelta fatta e chiede pazienza ai tifosi e a tutto l'ambiente:

"Sappiamo benissimo il tipo di allenatore che abbiamo preso. Siamo una società ambiziosa e crederemo sempre che lui è l'allenatore giusto. Questi momenti li abbiamo passati anche con Sacchi. Lui aveva delle idee ben precise, per il primo mese e mezzo non venivano, per i primi due mesi non venivano. Una volta arrivati i risultati abbiamo tutti creduto che fosse la strada giusta ed è stato tutto più facile".