Milan, Maignan si presenta: "Donnarumma ha fatto la sua storia, ora inizia la mia"

Giornata di presentazioni in casa Milan. In conferenza stampa ha infatti parlato Mike Maignan, uno dei colpi messi a segno dal club rossonero nel corso di questa sessione di calciomercato estivo.

All’estremo difensore transalpino, che è arrivato a titolo definitivo dal Lilla dopo essersi laureato campione di Francia, toccherà il compito di non far rimpiangere Gianluigi Donnarumma.

Maignan si è detto già soddisfatto dell’ambiente che ha trovato a Milanello.

“Ho sentito subito una grande atmosfera e sono stato accolto molto bene. Sono in un club dalla grande storia”.

Il nuovo portiere del Milan non sente il peso del paragone con Donnarumma.

“Qui al Milan è sempre stato fatto un grande lavoro e anche Donnarumma ha sempre fatto la sua parte. Ha dato un grande contributo ed è un grande portiere che ha fatto la sua storia, adesso però inizia la mia storia al Milan e lavorerò duramente come ha fatto lui”.

Maignan ha spiegato quali sono le sue qualità migliori.

“Uno dei miei punti di forza è l’aspetto mentale, sono sempre molto concentrato. Sono qui per migliorare in tutto e proverà a farlo di giorno in giorno. Lavorare con Dida? E’ stato un grande portiere e potrà aiutarmi molto”.