Milan-Liverpool, le pagelle: leggerezza imperdonabile di Tomori, Krunic generoso

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 5 - L'imprecisione in occasione del goal di Salah è evidente e ha un peso specifico notevole sull'economia della partita. Sfortunato sul raddoppio, dopo aver sbarrato la porta a Mané con una gran parata.

KALULU 6 - Attento e diligente, cerca di contenere Mané con ogni mezzo. (64' FLORENZI 5,5 - Pioli spera di trovare con l'ex PSG qualche soluzione offensiva in più ma la mossa non porta frutti)

TOMORI 5 - Una prestazione più che positiva nel complesso, macchiata però dalla leggerezza imperdonabile che compromette la serata del Milan.

ROMAGNOLI 6 - Cerca di restare concentrato su ogni pallone, non commette grosse sbavature.

HERNANDEZ 5 - Salah lo aveva fatto soffrire anche ad Anfield, si fa bruciare dall'egiziano sulla respinta che porta al goal dell'1-1.

TONALI 6 - Prova sufficiente, pulisce tanti palloni ma senza mai strafare. (59' SAELEMAEKERS 5,5 - Neanche il belga riesce a dare brio all'attacco rossonero)

KESSIE 5 - Soffre la pressione dei centrocampisti del Liverpool, che lo costringe a diversi errori. Ha sulla coscienza anche una colossale palla-goal sprecata nel finale.

MESSIAS 5,5 - Prova a farsi notare ma non riesce ad essere letale come a Madrid.

DIAZ 5,5 - Paga dazio dal punto di vista fisico, finendo col deragliare sul muro giallo. (59' BENNACER 5,5 - Chiamato a dare maggior lucidità alla manovra, si vede poco)

KRUNIC 6,5 - Generoso, grintoso, caparbio: il migliore dei rossoneri per distacco dal punto di vista dell'atteggiamento in campo. (83' BAKAYOKO sv)

IBRAHIMOVIC 5 - Il ritmo forsennato del Liverpool non lo aiuta ma in una serata come questa ci si aspetta ben altro da uno come lui.

PAGELLE LIVERPOOL

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 5,5; Williams 6,5 (93' Bradley sv), Phillips 6,5, Konaté 7, Tsimikas 6; Oxlade-Chamberlain 7, Morton 6,5, Minamino 6 (93' Woltman sv); Salah 7 (64' Keita 6), Origi 7 (80' Fabinho sv), Mané 6,5 (64' Gomez 6). All. Klopp 7