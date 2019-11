Milan, lesione muscolare per Castillejo: salta la Juventus

Brutte notizie dall'infermeria del Milan: lesione al bicipite femorale per Samuel Castillejo, che sarà rivalutato tra 10 giorni.

Piove sul bagnato in casa dopo la sconfitta subita in casa contro la : dall'infermeria arriva infatti l'esito degli esami strumentali sostenuti da Samu Castillejo, che sarà out a causa di una lesione msucolare.

Lo spagnolo era uscito in lacrime dopo un buon inizio di gara contro i biancocelesti: gli esami hanno infatti evidenziato la lesione del bicipite femorale della gamba sinistra, che lo terranno sicuramente fuori per almeno dieci giorni prima di nuove valutazioni.

Castillejo salterà dunque sicuramente la trasferta sul campo della in programma domenica sera: Pioli potrebbe dover fare a meno anche di Suso, si complica dunque la situazione rossonera sulla fascia destra, dove a questo punto salgono le quotazioni di Rebic.