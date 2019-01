Milan, Leonardo scuote Higuain: “Deve iniziare a pedalare, ora sta qua”

Al termine della conferenza stampa di presentazione di Lucas Paquetà, Leonardo torna sul momento attuale del Milan e scuote Gonzalo Higuain, che ha ritrovato la rete nell'ultimo turno di campionato dopo un lungo digiuno.

Dure le parole spese dal dirigente brasiliano nei confronti del Pipita, chiamato a fare di più nei prossimi mesi.

Il mercato rossonero è sicuramente limitato dalla UEFA, Leonardo non si sbilancia su altri affari.

"I giocatori sono pronti se non sono infortunati, uno può non giocare ma è in attività. Bisogna capire come muoverci, più che altro questo. Il tempo passa e nel frattempo si perdono le occasioni, l'incontro di venerdì ci darà indicazioni definitive. Si possono fare operazioni in prestito con diritto di riscatto, ma non è detto che accettino. Montolivo? Vediamo".