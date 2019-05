Milan, Leonardo pronto a dimettersi: domani l'ufficialità

Finisce il rapporto tra il Milan e Leonardo: domani, martedì, il dirigente brasiliano rassegnerà le dimissioni.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Leonardo si dimetterà domani, in modo ufficiale, dal . La notizia era già nell'aria da giorni, martedì arriverà quindi l'ufficialità.

Ve lo avevamo già raccontato qualche giorno fa e anche ieri, adesso è una cosa certa. Alla base della scelta di Leonardo ci sarebbe una netta differenza di filosofia e di vedute con l'amministratore delegato Ivan Gazidis. L'ex ha in mente un Milan basato sui giovani talenti, che sappia autofinanziarsi nel tempo proprio con le cessioni dei suoi stessi giocatori.

Al momento c'è un nome in pole-position per rilevare il ruolo di Leonardo: Luis Campos, attuale direttore sportivo del che in gode di grande stima proprio per il lavoro di scout che riesce a favore con i giovani calciatori, oltre che di valorizzazione. Campos però potrebbe arrivare al Milan anche con un ruolo diverso da quello di Leonardo e "limitarsi" ad essere una sorta di consulente di calciomercato.

Per Leonardo si potrebbe prospettare un nuovo ruolo nel , il che sarebbe un ritorno al passato per l'ex calciatore brasiliano.

Da capire invece quale futuro attende Paolo Maldini: potrebbe continuare la sua avventura al Milan con un nuovo ruolo, ma attorno all'ex capitano rossonero c'è ancora una nube di mistero. Non è esclusa nemmeno la separazione.