Milan, Leonardo non sarà a Jeddah: doppia trattativa Higuain-Piatek

Il mercato del Milan è caldissimo e Leonardo è impegnato sul doppio fronte Higuain-Piatek: il dirigente brasiliano non assisterà alla Supercoppa.

Mancano poche ore dall'attesissima sfida contro la Juventus che assegna la Supercoppa Italiana, ma in casa Milan tiene banco anche un mercato caldissimo: per questo Leonardo non sarà presente questa sera sugli spalti di Jeddah.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

Come confermato da 'Sky Sport', il dirigente brasiliano non assisterà alla partita contro i bianconeri a causa dei numerosi impegni di mercato. Da una parte la spinosa situazione relativa a Gonzalo Higuain, che non è comparso nella foto di gruppo odierna ed è sempre più vicino alla cessione.

Dall'altra il possibile assalto a Piatek, grande rivelazione del Genoa e possibile sostituto del Pipita in casa rossonera. Leonardo dovrà sistemare in tempi brevissimi diverse trattative: sembra infatti necessaria anche la cessione di Calhanoglu al Lipsia per incassare la cifra giusta da investire sul bomber polacco.

Il mercato è caldissimo, Leonardo non ha raggiunto neanche Casa Milan in mattinata: a Jeddah saranno presenti invece Maldini, Gazidis e il presidente Scaroni.