Milan-Lecce, Pioli lancia Leao dal 1': Piątek verso la panchina

Stefano Pioli costruisce il suo primo Milan: a sorpresa Piątek potrebbe finire in panchina, con Leao prima punta. Calhanoglu nel tridente.

Al contrario di quello che è trapelato fino ad oggi, Stefano Pioli potrebbe regalare un colpo di scena in attacco nella sua prima formazione da allenatore del . Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Krzysztof Piątek va verso la panchina nella gara di domenica contro il .

Il 4-3-3 sembra essere il modulo di riferimento in questa nuova avventura al Milan per Stefano Pioli. In questa settimana ha osservato i giocatori e, almeno per il momento, ha cucito questo modulo per il suo materiale a disposizione. Fino ad oggi sembrava quasi indiscusso il ruolo da titolare di Piątek.

Oggi invece è cambiato tutto. Pioli ha provato Leao come prima punta e vede il giovane portoghese proprio in questa posizione, più che da ala offensiva. Visto il momento che attraversano i due giocatori, è l'ex a partire in vantaggio rispetto al polacco.

Per il resto, un'altra importante indicazione proviene da Calhanoglu che, al contrario di quanto successo con Giampaolo, dovrebbe giocare in pozione avanzata, completando il tridente con Leao e Suso.

Paquetà, invece, si andrebbe a riprendere il ruolo di mezz'ala di centrocampo occupato l'anno scorso sotto la guida tecnica di Gattuso. Il nuovo Milan di Pioli prende forma.