Milan-Lecce, le pagelle: Calhanoglu rinato, Hernandez instancabile

Nel Milan spiccano le prestazioni di Calhanoglu e Hernandez, bene anche Piatek dalla panchina, non brilla Leao. Notte da sogno per Calderoni.

CALHANOGLU 7 – Come trasformare i fischi in applausi, con impegno, caparbietà e spirito di sacrificio: il turco volta pagina dopo le critiche subite per le sue prestazioni durante l’era Giampaolo e le polemiche legate al saluto militare con la Nazionale. Pioli lo riporta sulla linea degli attaccanti e Hakan, più libero di inventare, risponde presente, con un goal e un assist.

LEAO 5,5 – Pronti-via e il portoghese fa vibrare San Siro con due conclusioni nei primi due minuti che lasciano immaginare per lui una serata da protagonista. E invece Rafael gioca un po' a nascondino, accendendosi solo a tratti, lasciando intravedere doti tecniche da potenziale campione ma anche una certa acerbezza sotto porta.

PIATEK 7 – Le scelte iniziali di Pioli lo vedono relegato in panchina per far spazio a Leao ma il polacco si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa nella ripresa. Un goal da grande opportunista, che non basta però ai rossoneri per portare a casa i tre punti. Difficile che Pioli possa rinunciare ancora a lui da qui in avanti.

HERNANDEZ 7 – Il suo apporto in fase offensiva è costante e qualitativamente di altissimo livello. Conferma quanto di buono aveva fatto vedere nelle scorse giornate, consolidando anche con Pioli lo status di titolare sulla fascia sinistra, a discapito di un Rodriguez anche stasera fischiatissimo dal pubblico di San Siro alla lettura delle formazioni.

FALCO 5 – Tra i giocatori più positivi in casa giallorossa in questa prima fase di stagione, delude invece sul prato di San Siro, restando per 45 minuti ai margini della gara, senza trovare spunti degni di nota. La sostituzione con Farias all’intervallo suggella una serata non certo indimenticabile per lui.

CALDERONI 7 – A 30 anni, dopo una dignitosa carriera trascorsa per lo più in Serie B, si regala una notte da sogno con un missile di sinistro da vedere e rivedere. Non capita a tutti di segnare un goal del genere a San Siro, per di più contro il : la classica favola da raccontare ai nipotini…

