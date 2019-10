Milan-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida il Lecce nel posticipo domenicale dell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il , chiusa in anticipo la parentesi Giampaolo, riparte da Stefano Pioli, che farà il suo debutto sulla panchina rossonera sfidando il di Fabio Liverani nel posticipo domenicale serale dell'8ª giornata di . Il Diavolo è al momento all'11° posto in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte, mentre i salentini si trovano al terzultimo posto in compagnia di , e con un cammino di 2 vittorie e 5 sconfitte.

I 15 precedenti disputati in Serie A in casa dei milanesi sorridono a questi ultimi con 12 vittorie, 2 pareggi e una sola affermazione salentina. Quest'ultima risale a 21 anni fa (19 ottobre del 1997), quando la squadra di Prandelli espugnò San Siro imponendosi per 2-1 su quella di Capello grazie alle reti di Govedarica e di Casale su calcio di rigore. Dopo di che soltanto risultati positivi per il Milan, che ha vinto tutte le ultime 8 sfide casalinghe con il Lecce.

Quella rossonera, sotto la gestione Giampaolo, è stata la squadra che ha fatto meno goal su azione dell'intero torneo, con il 67% delle marcature arrivate su un calcio piazzato o su un suo sviluppo.

Fra i rossoneri il polacco Krzysztof Piatek è il miglior realizzatore con 2 reti, arrivate entrambe su calcio di rigore, mentre Marco Mancosu (3 rigori trasformati e un gol su azione) è il giocatore più prolifico della formazione di Liverani con 4 marcature. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Lecce

Milan-Lecce Data: 20 ottobre 2019

20 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO MILAN-LECCE

Milan-Lecce si disputerà la sera di domenica 20 ottobre 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. La gara sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. Sarà il 31° confronto fra le due formazioni in Serie A.

Il posticipo domenicale Milan-Lecce sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e seguire le interviste ai due allenatori e ai protagonisti in campo nel corso del programma 'Sky Calcio Club', condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita Milan-Lecce in diretta , sia sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale dell'emittente satellitare, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming on demand di Sky che consente di seguire il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Pioli confermerà il 4-3-3 e dovrà fare a meno per il suo debutto degli squalificati Caldara e Castillejo. Dubbi soprattutto nel tridente d'attacco. A parte Suso, che dovrebbe essere sicuro di partire dal 1' sulla destra, come centravanti Rafael Leão potrebbe scalzare Piatek, mentre per il ruolo di esterno alto a sinistra è ballottaggio fra Rebic e Calhanoglu. Il brasiliano Paquetá agirà da mezzala nel trio di centrocampo con Kessié e Biglia, che sarà preferito in regia a Bennacer. In difesa a destra al posto di Calabria troverà spazio Conti, mentre da terzino sinistro dovrebbe essere confermato Theo Hernández. Al centro la solita coppia composta da Musacchio e Romagnoli. Si ferma ancora Jack Bonaventura: risentimento ai flessori.

Dubbi di formazione anche per Liverani, che avrà indisponibile il solo Imbula a centrocampo. In attacco Farias e Babacar si contendono una maglia accanto a Falco, mentre Mancosu sarà il trequartista. A centrocampo si rivedrà in regia Tachtsidis, con Majer ed uno fra Petriccione e il recuperato Tabanelli ad agire da mezzali. Dietro, davanti all'ex Gabriel, a destra agirà Rispoli, a sinistra Dell'Orco contende il posto a Calderoni e in mezzo Lucioni e Rossettini saranno i due centrali.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessié; Suso, Leao, Calhanoglu

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Farias