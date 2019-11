Milan-Lazio, infortunio per Castillejo: problema muscolare e cambio

Samu Castillejo ha accusato un problema muscolare alla mezz'ora di Milan-Lazio ed è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto dentro Rebic.

Altro infortunio in casa . I rossoneri già privi di Suso e Musacchio, entrambi neppure convocati, durante il primo tempo della gara contro la hanno perso anche Samu Castillejo.

L'esterno, fin lì tra i migliori in campo, intorno alla mezz'ora ha accusato un problema muscolare al flessore sinistro e dopo aver cercato di testare la gamba è stato costretto a chiedere il cambio.

Castillejo è uscito quasi in lacrime mentre al suo posto è subentrato Ante Rebic, peraltro in ballottaggio proprio con lo spagnolo per una maglia da titolare già alla vigilia della gara.

L'esterno era stato schierato nel tridente insieme a Piatek e Calhanoglu per sostituire l'indisponibile Suso. Per capire l'entità del danno ed i tempi di recupero invece bisognerà ora aspettare l'esito degli esami.