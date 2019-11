Milan-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida la Lazio nel posticipo domenicale dell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli e la di Simone Inzaghi sono i protagonisti del posticipo domenicale serale dell'11ª giornata di . Il Diavolo è 9° in classifica con il a quota 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, i biancocelesti sono sesti in classifica assieme al con 18 punti e un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 76 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa dei milanesi, questi ultimi conducono ampiamente sul piano statistico con 44 vittorie, 23 pareggi e 9 affermazioni biancocelesti. L'ultimo successo dell'Aquila al Meazza risale al 3 settembre 1989, quando un autogoal di Paolo Maldini regalò la vittoria ai capitolini, guidati da Beppe Materazzi.

La Lazio è la vittima preferita in Serie A del centrocampista del Milan Franck Kessiè, che contro i biancocelesti ha realizzato 3 reti, inclusa la doppietta all'esordio nel massimo campionato con la maglia dell' il 21 agosto 2016.

Il polacco Krzysztof Piatek è il miglior marcatore dei rossoneri con 3 reti, mentre Ciro Immobile è il bomber della Lazio e il capocannoniere del campionato con 12 reti. Per l'attaccante napoletano è la seconda volta nella sua carriera con un simile rendimento realizzativo: prima di lui solo il grande Giuseppe Meazza era riuscito a segnare almeno 12 goal nelle prime 10 gare in 2 stagioni diverse.In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Lazio

Milan-Lazio Data: 3 novembre 2019

3 novembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO MILAN-LAZIO

Milan-Lazio si disputerà la sera di domenica 3 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 153° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il posticipo Milan-Lazio, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 201 del digitale terrestre). La telecronaca del match sarà curata da Andrea Marinozzi con il supporto del commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Gli abbonati Sky potranno seguire il big match Milan-Lazio anche in diretta attraverso Sky Go sia sul proprio pc e sul proprio notebook, sia su dispotivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi sulla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che, acquistando uno dei pacchetti proposti, permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Pioli perde all'ultimo Suso per un problema muscolare: nel tridente d'attacco è ballottaggio fra Castillejo e Rebic per sostituire il match winner dell'ultima gara con la , con lo spagnolo favorito sul croato. Nel ruolo di centravanti Piatek sembra in vantaggio su Rafael Leão, mentre Calhanoglu sarà confermato come esterno alto a sinistra. A centrocampo sono vivi i ballottaggi fra Paquetá e Krunic e in regia fra Biglia e Bennacer, mentre è sicuro del posto Paquetá. In difesa, davanti a Donnarumma, visto l'infortunio di Musacchio, Leo Duarte farà il centrale accanto a Romagnoli, con il ritorno a destra di Calabria e Theo Hernández.

Classico 3-5-2 per Simone Inzaghi, che davanti dovrebbe riproporre la coppia composta da Correa e Immobile, con il ritorno dell'uruguayano dal 1'. Il bomber napoletano tuttavia ha accusato nelle ultime ore un leggero fastidio al ginocchio, e la sua presenza da titolare è in dubbio: se non dovesse farcela spazio all'equadoriano Caicedo. In mediana Lazzari e Lulic presidieranno le due fasce, con Lucas Leiva che si riprenderà il posto di regista a spese di Cataldi e Milinkovic-Savic e Luis Alberto ad agire da mezzali. In difesa Luiz Felipe, Acerbi e Bastos, favorito su Radu, si candidano a comporre la linea a tre davanti a Strakosha.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Leo Duarte, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Biglia, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.