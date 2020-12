Milan-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Infrasettimanale infuocato, il Milan sfida la Lazio per chiudere il 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 23 dicembre 2020

23 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Finisce di mercoledì il 2020 calcistico di Milan e Lazio. Se la squadra di Pioli è in piena lotta Scudetto, la Lazio ha ottenuto meno punti del previsto fin qui, rimanendo comunque in corsa per l'Europa: in vista della sosta di due settimane, una gara essenziale per il proseguo della stagione.

Senza Ibrahimovic è caccia al nuovo bomber rossonero, visto e considerando come diversi giocatori di Pioli abbiano trovato la via del goal nelle ultime gare, senza però segnare con grande continuità. Dall'altra parte il principale marcatore è come sempre Immobile.

Nel 2019/2020 la Lazio era riuscita ad espugnare San Siro, con gli stadi ancora colmi, grazie ai goal di Immobile e Correa (per i rossoneri l'autorete di Bastos), mentre il ritorno all'Olimpico senza tifosi ha visto il Diavolo come corsaro grazie a Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic.

In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO MILAN-LAZIO

Il match tra Milan e Lazio sarà disputato mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20:45. L'ultima gara dell'anno sarà ancora senza tifosi, a Milano, nel tempio di San Siro.

Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Milan-Lazio sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Sarà possibile inoltre seguire in diretta streaming il big match Milan-Lazio anche su dispositivi mobili, come tablet e smartphone, scaricando la app di DAZN per sistemi iOS e Android, e successivamente avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche collegandosi semplicemente con il sito ufficiale del servizio.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Emergenza centrocampo in casa Milan: Bennacer e Tonali ko, Kessiè squalificato: possibile tandem inedito Krunic-Calhanoglu, con Brahim Diaz sulla trequarti. Leao ancora centravanti alla luce delle assenze di Ibra e Rebic.

Correa potrebbe affiancare Immobile in attacco, mentre Marusic e Lazzari sarebbero gli esterni. In mezzo dentro Luis Alberto, Milinkovic-Savic ed Escalante, in diesa ci sono Luiz Felipe, Acerbi e Radu davanti a Reina.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Calhanoglu; Saelemaekers, Brahim Diaz, Hauge; Leao.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.